Elon Musk harita paylaştı ve uyardı! Erdoğan da dikkat çekmişti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Elon Musk, Avrupa kıtasıyla ilgili dikkat çeken uyarıda bulundu. Erdoğan da Türkiye ve dünyanın beklediği tehlikeye dikkat çekmişti.

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Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya sitesi X'te yayınlanan Avrupa'daki doğurganlık oranını gösteren bir haritayı paylaşarak "Avrupa ölüyor" uyarısında bulundu.

Haritaya göre Avrupa'da şu anki nüfusun sabit kalması için ülkelerin kadın başına 2,1 bebek doğum oranına ihtiyacı var. Ancak oranlar kritik eşiklerde. Malta ve İspanya en düşük doğurganlık oranına sahip ülkeler oldu. Malta'da doğurganlık oranı 1,08 olurken İspanya'da bu oran 1,16 oldu.

TÜRKİYE, AB ORTALAMASININ ALTINA İNDİ

Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1,63 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 5'inci sırada yer aldı. 2023 yılında ise TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık oranı 1,51'e düşerek AB ortalamasının altına indi.

BAŞKAN ERDOĞAN DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Avrupa kıtasıyla ilgili korkutan bir görsel paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye için felakettir" tezini doğruladı.