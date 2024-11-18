BIST 9.395
DOLAR 34,60
EURO 36,62
ALTIN 2.906,22
HABER /  GÜNCEL

Elon Musk harita paylaştı ve uyardı! Erdoğan da dikkat çekmişti

Elon Musk harita paylaştı ve uyardı! Erdoğan da dikkat çekmişti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Elon Musk, Avrupa kıtasıyla ilgili dikkat çeken uyarıda bulundu. Erdoğan da Türkiye ve dünyanın beklediği tehlikeye dikkat çekmişti.

Abone ol

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya sitesi X'te yayınlanan Avrupa'daki doğurganlık oranını gösteren bir haritayı paylaşarak "Avrupa ölüyor" uyarısında bulundu.

Haritaya göre Avrupa'da şu anki nüfusun sabit kalması için ülkelerin kadın başına 2,1 bebek doğum oranına ihtiyacı var. Ancak oranlar kritik eşiklerde. Malta ve İspanya en düşük doğurganlık oranına sahip ülkeler oldu. Malta'da doğurganlık oranı 1,08 olurken İspanya'da bu oran 1,16 oldu.

TÜRKİYE, AB ORTALAMASININ ALTINA İNDİ

Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1,63 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 5'inci sırada yer aldı. 2023 yılında ise TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık oranı 1,51'e düşerek AB ortalamasının altına indi.

BAŞKAN ERDOĞAN DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Avrupa kıtasıyla ilgili korkutan bir görsel paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye için felakettir" tezini doğruladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tottenham'ın yıldızına ırkçılık cezası! O sözleri başını yaktı
Tottenham'ın yıldızına ırkçılık cezası! O sözleri başını yaktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Mansur Yavaş'tan destek
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Mansur Yavaş'tan destek
Malatya'da bina yıkımı sırasında göçük! 1 işçi enkazdan kurtarıldı
Malatya'da bina yıkımı sırasında göçük! 1 işçi enkazdan kurtarıldı
Dışişleri'nden, Almanya'da kaybolan imamla ilgili açıklama
Dışişleri'nden, Almanya'da kaybolan imamla ilgili açıklama
Beyoğlu’nda taksinin çarptığı gazeteci İlker Yağmur kurtarılamadı
Beyoğlu’nda taksinin çarptığı gazeteci İlker Yağmur kurtarılamadı
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı
Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası
Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası
A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti
A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği bombardımanda 17 Filistinli öldü
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği bombardımanda 17 Filistinli öldü
DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını! İlçe başkanları gözaltına alındı
DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını! İlçe başkanları gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı, Bloomberg'in Türkiye ile ilgili iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanlığı, Bloomberg'in Türkiye ile ilgili iddialarını yalanladı