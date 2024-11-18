Tottenham'ın yıldızına ırkçılık cezası! O sözleri başını yaktı

Tottenhamlı Rodrigo Bentancur, bir röportajda kullandığı "Korelilerin hepsi birbirine benziyor" ifadesi nedeniyle 7 maç men ve 100 bin pound para cezası aldı.

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Tottenham'ın yıldızı Rodrigo Bentancur'un sözleri pahalıya mal oldu. İngiltere Futbol Federasyonu yönetimi takım arkadaşı Heung-min Son'a söylediği sözler nedeniyle Bentancur'a ceza verdi.

Hem men hem para cezası

Uruguay televizyonuna verdiği röportaj sırasında, "Korelilerin hepsi birbirine benziyor." diyen Bentancur, 7 maçlık ceza verildi.

27 yaşındaki futbolcu ayrıca 100 bin pound para cezası aldı.

Özür dilemişti

Uruguaylı futbolcu, ırkçı olarak algılanan ve tepki çeken bu ifadelerin ardından özür dilemişti.

Heung-min Son ise Bentancur'un kendisi hakkında kullandığı sözlerle ilgili, "Rodrigo'yu seviyorum. Onunla güzel anılarımız oldu. Bu açıklamaların ardından hemen özür diledi." şeklinde görüş belirtmişti.

Ligde yok Avrupa'da oynayabilir

Rodrigo Bentancur, Londra temsilcisinin Premier Lig'de Manchester City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton ve Liverpool ile İngiltere Lig Kupası'ndaki (Carabao Cup) Manchester United maçlarında forma giyemeyecek.

Bentancur, UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında ise görev yapabilecek.