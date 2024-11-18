Fetullah Gülen’in yanındaki kişi için 'Varank' demişlerdi! Gerçek ortaya çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın teğmenlerin ihraç talebiyle ilgili paylaşımı gündem oldu. Varank'ın açıklamasının ardından sosyal medyada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile yan yana olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaşıldı. Ancak bu kişinin Varank olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın teğmenlerin ihraç talebi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir anda gündem olmuştu.

Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eski Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..."

O fotoğraf yine ortaya çıktı

Mustafa Varank’ın paylaşımı sonrasında sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Mustafa Varank’ın FETÖ’nün ölen elebaşı Fetullah Gülen ile yan yana olduğu öne sürüldü.

Ancak yapılan teyit ve doğrulamalarda farklı dönemlerde sık sık paylaşılan fotoğraftaki kişinin Varank değil, Vural Arısoy adında bir tiyatrocu olduğu görüldü.

Fotoğrafta ayrıca FETÖ’cü komedyen Atalay Demirci de yer alıyordu.

Ataol Behramoğlu ile polemik

Söz konusu fotoğrafa şair ve yazar Ataol Behramoğlu da "Bunlar kadar aşağılıklarını tarih görmedi. Yavşak, ahlaksız, hadsiz, utanmaz, onursuz, kimliksiz" diyerek sert yorumda bulundu.

Mustafa Varank'tan ise yanıt geldi.

Varank şu ifadeleri kullandı:

Ataol, şöyle yapalım mı? O fotoğraftaki ben isem derhal bütün görevlerimden istifa edeceğim. Ama ben değilsem "Yaşayan en büyük şair İsmet Özel'dir" yazman yeterli.