FETÖ'den uluslararası hırsızlık! Afrika'daki okullar için soruları sızdırdılar

Kenya'da teröristbaşı Fethullah Gülen bağlantılı olduğu okullardan biri olan Nairobi Işık Okulu'nda (Light International School - LIS) yapılan Cambridge Dil Sınavında soruların sızdırıldığı ortaya çıktı.

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Emek hırsızlığı yaparak sınav sorularını önceden ele geçiren FETÖ üyelerinin, çalışarak sınava giren çok sayıda vatandaşı Türkiye'de mağdur ettiği gibi Afrika ülkesinde de mağdur etti.

FETÖ KENYA'DA DA SINAV SORULARINI SIZDIRDI

FETÖ’nün kontrolündeki Kenya Nairobi Işık Okulu'nda (Light International School - LIS) yapılan Cambridge Dil Sınavında soruların sızdırıldığı ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU AYNI PUANI ALDI

Sınava giren öğrencilerin büyük bir bölümünün aynı puanı alması dikkat çekerken, okul Cambridge sisteminden 5 yıl süreyle men edildi.

SKANDALI SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Skandal hırsızlığın Kenya'da ağustos ayı içerisinde duyulduğu ama FETÖ'cü hainlerin engellemesi ile saklandığı öğrenildi. Soruların çalınması ile ilgili soruşturma sonrası okulun, bir sonraki sınavın tüm masraflarını karşılayacağını söylediği ve öğrenci velilerine göndermiş olduğu bilgi mektubuna da ulaşıldı.

Kaynaklar, FETÖ yöneticilerinin skandalı gizlemek için sansür girişimlerinde bulunduğunu tespit etti.

TÜRKİYE'DE SADECE 9 YILDA 12 SINAVDA SORU ÇALDILAR

FETÖ’nün kamunun her kademesinde çaldığı sınav soruları 2005 yılından 2013 yılına kadar mercek altına alındı. Örgütün 9 yılda 8 farklı kategoride 12 sınavda soru çaldığı tespit edildi.

TÜRKİYE'DE ÇALDIKLARI SINAVLARDAN BAZILARI

KPSS

2010 yılında yapılan KPSS Genel kültür/Genel yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavında 13 bin 421 kişi tespit edildi. Bunlardan 875’nin karı koca olduğu 806’sının da akraba olduğu belirlendi. 902’sinin bylock kullandığı, 1142 kişinin ise örgüt elebaşının talimatından sonra Bank Asyada hesap artışının olduğu tespit edildi. KPSS soruşturmasında yakalanandan 12 kişi soru çaldıklarını itiraf etti.

POLİS AKADEMİSİ SINAVI

2012 yılında yapılan Polis Akademisi sınavı soruşturmasında 269 kişi tespit edildi. Örgüt mensuplarının aynı sorulara aynı doğru veya yanlış cevapları verdikleri belirlendi. Gözaltına alınandan 30’u itirafçı olarak sınavda sorulacak 100 sorudan 90 sorunun sınavdan önce örgüt mensuplarına dağıtıldığını itiraf etti. Tespit edilen şüphelilerin 50’sinin Bylock kullandığı, 98'inin örgüt talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi.

POLİS KOLEJİ SINAVLARI

2009 tarihinde yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı soruşturmasında 310 kişi tespit edildi. Yakalananlarda 19 kişi itirafçı oldu. İtiraflar sonucu örgütte “abi" olarak bilinen örgüt yöneticilerinin öğrencilere "sizin yeriniz Polis Koleji, Polis Akademisi, Harp Okulları, buralara kâfirler mi yerleşsin, siz oralara yerleşin ki İslam'a hizmet edin vb." şeklinde telkinlerde bulunarak yemin ettirdikten sonra sınav sorularını verdikleri belirlendi.

KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVLARI

2009-2010-2011 yıllarında yapılan EGM meslek içi yükselme sınavı olan Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığıma geçiş sınavlarına ait soruşturmalarda; 3 yıla ait 3 bin 205 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1442 kişinin bylock kullandığı, 162 kişinin de terörist başı Gülen’in talimatıyla beraber Bank Asya’ya para yatırdıkları tespit edildi. Yakalanan örgüt mensuplarından 336’sı soru çaldıklarını itiraf etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLUĞU VE KONSOLOSLUK MEMURLUĞU SINAVLARI

2010-2011-2012-2013 yıllarında Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Meslek Memurluğu Sınavı ve Konsolosluk Memurluğu Sınavı (toplam 8 sınav) soruşturmalarında 371 kişinin soru çaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda bunlardan 121 kişinin bylock kullandığı, 284 kişinin ise ankesör aranmasının bulunduğu tespit edildi. Yakalananlardan 25 şüpheli itirafçı olarak örgüt tarafından kendilerine sınav sorularının verildiğini söyledi.

TSK MÜLAKAT SINAVLARI

FETÖ’nün TSK tarafından yapılan harp okulları ve meslek mülakat sınavlarında da örgüt mensuplarına bilgi verdikleri ve bu şekilde sayısız örgüt mensubunu silahlı kuvvetlere yerleştirdikleri kaydedildi. FETÖ’nün; başvuran adaylara manuel olarak oluşturdukları aday numaraları üzerinden kodlama yaptıkları, bu kodlama sayesinde mülakat komisyonunda FETÖ mensuplarının, “aday numaralarının önceden belirledikleri hanelerini toplayarak” FETÖ üyesi adayı tanıdıkları ve onlara avantaj sağladıkları diğer adaylara ise dezavantaj sağlayarak" elenmelerine neden oldukları tespit edildi. Yakalanan 20 mülakat komisyon üyesinden 19'u tutuklandı.

KAYNAK: YENİ AKİT