Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail katliamına değinerek dünyaya Gazze çağrısında bulundu. Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BREZİLYA'DA G20 ZİRVESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki İsrail katliamına değinen Başkan Erdoğan, dünyaya ateşkes çağrısı yaptı.

"GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Erdoğan şunları söyledi: "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. (Gazze) Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum."