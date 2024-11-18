Korsan yeminde kılıç çeken teğmenler hakkında flaş gelişme

Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreninde korsan yemin edip, kılıç çeken teğmenler konusunda alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevkedildi.Abone ol
Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." ifadeleri kullanılmıştı.
3 KOMUTAN HAKKINDA İHRAÇ İSTENİYOR
Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreninde korsan yemin edip, kılıç çeken teğmenler konusunda alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanları ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.