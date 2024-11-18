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FIFA ve UEFA 'Rusya' kararını verdi! Müsabakalarından men...

FIFA ve UEFA 'Rusya' kararını verdi! Müsabakalarından men...

FIFA ve UEFA, Rusya'nın uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını uzattı. Bu karar, Rusya'nın 2026 Dünya Kupası elemelerine katılamayacağı anlamına geliyor.

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FIFA ve UEFA’nın aldığı karar sonrası Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’ndan men edilen Rusya için bir karar daha alındı.

Men kararı devam edecek

Match TV’nin haberine göre FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı.

Haberin detaylarında Bununla birlikte Rusya 2026 Dünya Kupası'na da katılmak için eleme oynayamayacak ve katılım sağlayamayacak.

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