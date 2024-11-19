'İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na göndermeli video' iddialarına yanıt: Tamamen tesadüf!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yasak istemli dava tarihine günler kala "safları sıklaştırın..." videosundan sonra İmamoğlu'nun hesabından "bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" paylaşımı kafaları karıştırdı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 2 videonun peş peşe yayınlanmasının bir karşı yanıt değil tamamıyla tesadüf olduğununu savundu.

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CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da hapis ve siyasi yasak istemli dava için hakim karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin Kılıçdaroğlu "safları sıklaştırın..." açıklamalı bir video paylaşmış ve videonun yayımlanmasından kısa bir süre sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla bir video yayınlanmış ve "bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadelerine yer verilmişti.

2 videonun peş peşe gelmesi İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı yanıtı olduğu siyasetin gündemine oturmuştu.

Konuya ilişkin gazeteci Barış Yarkadaş'tan Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuştu. Yarkadaş, Murat Ongun ile yaptığı görüşmede gündemdeki bu konuları sorduğunu ifade ederek Ongun'dan videonun açıklamasının tamamen tesadüf olduğunu ve hiçbir şekilde Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı bir yanıt olmadığını söyledi.

"VİDEONUN YAYINLANMA ZAMANI TAMAMEN TESADÜFTÜR"

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un Barış Yarkadaş'a konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

"Böyle bir şey (İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na videoyla yanıt verdiği) insanların aklına nasıl gelir, hiç ilgisi yok. Videonun yayınlanması tamamen tesadüftür. Şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu'nun hesabından ne sayın eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na ne de başka bir partiliye herhangi bir gönderme yapmadık, bunun bir örneği bile yoktur.

"İMAMOĞLU HİÇBİR YOL ARKADAŞINA BÖYLE BİR MESAJ VERMEMİŞTİR"

Ekrem İmamoğlu’nun tüm tweetlerini incelesinler. Başkanın hesabından hiçbir yol arkadaşına böyle bir karşı mesaj vermediği görülecektir. Sayın genel başkana bir dava açılmıştır, o dava açıldığında Kılıçdaroğlu'na destek tweeti de attık. Yani bugün bizim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tweet attığımızı söyleyen arkadaşlar, iktidarın açtığı bu davaya olumlu baktığımızı mı söylüyorlar. Böyle mantıksal problemi olan bir iddia olabilir mi?

"BAZI İNSANLAR GERÇEKTEN KÖTÜLÜK PEŞİNDELER"

Kılıçdaroğlu'na açılan dava parti içi bir mesele değil, ortada bir parti içi mesele yok. Genel Başkana açılan haksız ve hukuksuz bir dava var, bu davaların bir muhattabı da biziz. Bizi eleştiren arkadaşların tweetlerini de gördüm ve bunlar normal değil. Bazı kişiler gerçekten kötülük peşindeler.

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının Sayın Kılıçdaroğlu'na açılan bir davadan memnun olduğunu kim söyleyebilir. Şu unutulmasın ki bu iktidar bizi hep terör ve terörizmle aynı cephede saf tutmakla suçladı. Biz bu iddiaların da ne kadar boş olduğunu gösterdik."