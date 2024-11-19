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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela dün gece değişti! İşte güncel fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela dün gece değişti! İşte güncel fiyatlar

Petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Günler öncesinden yapılan indirim haberi bu gece tabelaya yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar? 19 Kasım tarihinde güncel akaryakıt fiyatları kaç lira? İşte cevabı...

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Akaryakıt tabelası bu gece değişti! Pompaya hemen yansıdı... İşte 19 Kasım tarihinde güncel benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam gelmeye devam ediyor. Vatandaş aracının akaryakıt masrafı için fiyatları yakından takip ederken geçtiğimiz günlerde bu gece akaryakıta indirim geleceği öğrenilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARIT

Petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Günler öncesinden yapılan indirim haberi bu gece tabelaya yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar? 19 Kasım tarihinde güncel akaryakıt fiyatları kaç lira? İşte cevabı...

Dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar nedeniyle akaryakıt tabelası da sık sık değişiyor. Peki motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?
Bu gece itibarıyla benzinin litresine 60-64 kuruş bandında indirim gerçekleşti. Gece yarısı itibarıyla pompa fiyatları 42-43 liraya kadar indi.

ANKARA

Benzin:  42,73 TL

Motorin: 42,44 TL

LPG (Otogaz): 26,04 TL
İZMİR

Benzin: 43,20 TL

Motorin: 43,92 TL

LPG (Otogaz): 25,49 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 42,30 TL

Motorin: 41,88 TL

LPG (Otogaz): 26,03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 42,19 TL

Motorin: 41,82  TL

LPG (Otogaz): 24,49 TL

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