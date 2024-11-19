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Ankara merkezli 12 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 53 gözaltı kararı

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü ve operasyonel hatlar kullanarak sözde sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan, 3'ü görevde 3'ü daha önce ihraç edilmiş 6 subay, 3'ü görevde 5'i daha önce ihraç edilmiş 8 astsubay, 6'sı görevde uzman çavuş, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 4'ü mahrem imam olmak üzere 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğrafların teşhislerine bağlı olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 9 şüpheli de olmak üzere toplam 53 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde bugünden itibaren eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce devam ediliyor.

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