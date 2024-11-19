Bahçeli'nin çağrısıyla netleşti: PKK'nın eski lideri Öcalan

Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası terör örgütü PKK ve DEM'in olumsuz tavrına dikkat çekerek, "Öcalan’ın artık PKK üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Artık Öcalan için PKK’nın eski lideri diyebiliriz." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın terörün bittiğini ilan etmesi ve PKK’yı tasfiye etmesi koşuluyla, Meclis’te DEM grubunda konuşması için yaptığı çağrının üzerinden 3 haft geçti.

Bahçeli'nin çağrısı gündeme otururken, sonrasında yaşananlar Öcalan'ın örgütteki konumunu sorguladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Öcalan’ı diri diri İmralı’ya gömdüler" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Bahçeli’nin şok edici çağrısıyla bu tablo bir kez daha netleşmiştir. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli, Öcalan için “Umut Hakkı”nı gündeme getirirken, Meclis’te konuşma yapması için çağrı yaparken, Öcalan’ın kurduğu PKK terör örgütü ise İmralı’nın gönderdiği mesajı ciddiye alıp, üzerinde müzakere bile yapmamıştır. Öcalan’a cevap verme ihtiyacı bile duymamıştır. Kandil ve onun siyasi uzantısı olan DEM, Öcalan’ın çağrısına karşı direnişe geçmiştir.

ÖCALAN’LA GÖRÜŞME YOK

Bu tablo karşısında hâlâ Öcalan’la görüşme yapılacak şeklinde haberler uçuruluyor. Şimdilik böyle bir planlama gözükmüyor. Çünkü Öcalan’la görüşme yapılmasına izin verildi de ne oldu? Öcalan çağrı yaptı da Kandil onu dikkate aldı mı? Öcalan’ın artık PKK üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Artık Öcalan için PKK’nın eski lideri diyebiliriz. ‘Öcalan’ın iradesi irademizdir’ diyenler Öcalan’ı diri diri İmralı’ya gömdüler."