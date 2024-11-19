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Lastik fiyatları cezadan daha pahalı!

Lastik fiyatları cezadan daha pahalı!

Kış mevsimine az bir süre kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’tan itibaren devreye girecek ve lastiklerini değiştirmeyenlere cezai işlem uygulanacak. İşte, 2024 yılı için güncel kış lastiği fiyatları...

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Ülke genelinde 81 ilde kış lastiği​ takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak. Bu tarihten önce, otomobil sahipleri kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Lastikçilerde yoğunluk artarken, kış lastiği değişim ücretleri de bu sene vatandaşların cebini oldukça yakacak gibi görünüyor. 

Kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı ve oto lastikçilerde hareketlilik arttı. Türkiye genelindeki zorunluluk 1 Aralık​'ta başlayacak ve 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek. Sürücüler, araçlarını kış koşullarına hazırlamak için lastikçilerdeki yoğunluklarını artırmış durumda.

Zorunlu hale gelen kış lastikleri, değiştirme fiyatları açısından da farklılık gösteriyor. Lastik fiyatları, jant ölçüsüne göre değişiklik gösterecek şekilde şu şekilde sıralanıyor:

13-14 inç jantlar: 600 TL
15-16 inç jantlar: 750 TL
17 inç jantlar: 850 TL
18 inç jantlar: 950 TL
19 inç jantlar: 1100 TL
20-21 inç jantlar: 1250 TL

Yeni lastik almak isteyen binek araç sahipleri için de kış lastiği fiyatları kaliteye ve jant büyüklüğüne göre değişiyor. 1500 TL'den başlayan lastik fiyatları 11.000 TL'yi bulabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 yılı itibarıyla kış lastiği takmayan ticari araçlara 4.069 TL para cezası uygulanacağını açıkladı. Ancak özel araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Yine de, kış lastiği kullanımı güvenli sürüş için uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor.

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