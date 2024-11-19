İşte yeni gıda sahtekarları! Bakanlık marma marka yeni listeyi yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesine yeni gıda hilakarlarını ekledi. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan sucuk, kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve baharat markaları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşalamaya devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi bir kez daha güncellenirken; listede çeşitli kentlerde faaliyet gösteren firmaların ürünleri yer aldı.



Bakanlık "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine bu sefer de zeytinyağı, kuzu eti ve kekiki ekledi.

Bayrampaşa'da bulunan bir firmanın tereyağında "bitkisel yağ tespiti ve süt yağı harici yağ tespiti" yapıldı.

Bağcılar'da faaliyet gösteren zeytinyağı işletmesinin ürünlerine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.

Ümraniye'de yer alan zeytinyağı işletmesinin ürünlerine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.

Kayseri

Kocasinan'da bulunan bir firmanın sucuklarında sakatat (baş eti) tespit edildi.

Mersin

Akdeniz ilçesinde kekik üretimi yapan firmanın ürünlerinde yabancı madde tespit edildi.