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Yavuz Ağıralioğlu'nun kullandığı Maserati araç gündem oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kullandığı Maserati araç gündem oldu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Maserati marka lüks araç kullandığı görüntüler sosyal gündem oldu. Aracın sahibinin İyi Partili siyasetçi ve iş insanı Mehmet Ali Karamemiş olduğu ve görüntülerin 2022 yılında seçim programına giderken çekildiği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz haftalarda Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu'nun sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı konuşuluyor.

Eski İyi Partili Ağıralioğlu'nun son model lüks Maserati marka araç kullandığı görüntüler gündem oldu.

Sosyal medyada aracın sahibinin kim olduğu merak edilirken, lüks otomobilin Ağıralioğlu'na ait olmadığı öğrenildi. İyi Partili siyasetçi ve iş insanı Mehmet Ali Karamemiş, "Maserati, Yavuz Ağıralioğlu'nun mu?" sorusuna, "Benim" cevabını verdi.

"BENİM TEKLİFİMLE SÜRÜŞ TESTİ YAPTI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karamemiş, "Siyaset AHLAK gerektirir, Yavuz bey ile bir dönem İyi Parti çatısında siyaset yaptık, kendisi 1 Kasım 2022 tarihinde, milletvekili adayı olduğum Çankırı'da program yaptı,  o dönem adaylığım açıklanmamıştı. Çankırı'ya benim aracımla beraber gitmiştik. Yolda benim teklifimle sürüş testi yaptığı sırada aldığımız fotoğraftan iftira atılmasına rıza göstermek vefaya ihanet olur. Şimdi ayrı partideyiz ama SİYASET AHLAK GEREKTİRİR.. Kamuoyuna duyurulur. Mehmet Ali Karamemiş" ifadelerini kullandı.

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