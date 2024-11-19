BIST 9.289
DOLAR 34,59
EURO 36,60
ALTIN 2.930,93
HABER /  GÜNCEL

DEVA Parti Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu

DEVA Parti Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya, aracında ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Abone ol

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya(42), aracında hayatını kaybetti. Çevreden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler, Kaya'nın cansız bedenini buldu.

Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, intihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yavuz Ağıralioğlu'nun kullandığı Maserati araç gündem oldu
Yavuz Ağıralioğlu'nun kullandığı Maserati araç gündem oldu
66 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
66 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Bursa'da iki çocuktan haber alınamıyordu! İyi haber geldi
Bursa'da iki çocuktan haber alınamıyordu! İyi haber geldi
İşte yeni gıda sahtekarları! Bakanlık marma marka yeni listeyi yayınladı
İşte yeni gıda sahtekarları! Bakanlık marma marka yeni listeyi yayınladı
Böbrek tümörleri erken tanıyla kontrol altına alınabilir
Böbrek tümörleri erken tanıyla kontrol altına alınabilir
Türkiye'de üretilecek Çinli otomotiv BYD'nin yeni modellerinin fiyatı beklentilerin üstünde çıktı
Türkiye'de üretilecek Çinli otomotiv BYD'nin yeni modellerinin fiyatı beklentilerin üstünde çıktı
Lastik fiyatları cezadan daha pahalı!
Lastik fiyatları cezadan daha pahalı!
Yenidoğan çetesinde kan donduran işkence! Erkek bebeklerin testislerini sıkıp çürütmüşler!
Yenidoğan çetesinde kan donduran işkence! Erkek bebeklerin testislerini sıkıp çürütmüşler!
Bir futbol kulübü daha sosyal medya platformu X'i terk etti
Bir futbol kulübü daha sosyal medya platformu X'i terk etti
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela dün gece değişti! İşte güncel fiyatlar
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela dün gece değişti! İşte güncel fiyatlar
'İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na göndermeli video' iddialarına yanıt: Tamamen tesadüf!
'İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na göndermeli video' iddialarına yanıt: Tamamen tesadüf!
THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi
THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi