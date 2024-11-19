DEVA Parti Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya, aracında ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.Abone ol
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya(42), aracında hayatını kaybetti. Çevreden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler, Kaya'nın cansız bedenini buldu.
Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, intihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.