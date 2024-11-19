Suya zam geldi! 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak

İzmir'de su ve atık su tarifelerine yüzde 30 zam geldi. İZSU'nun bütçe taslağındaki karara göre; zamlı tarife 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) 2025 yılı bütçesi açıklandı. Yeni bütçeyle birlikte suya yapılacak zam oranı da netlik kazandı. İZSU’nun 2025 Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri detaylı olarak yer aldı.

Taslakta İzmir’de su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı. Zamlı tarifenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni zamla birlikte fiyatlar şu şekilde olacak;

0-4 metreküp 24,85’ten 32,31 TL’ye

5-10 metreküp 48,04’den 62,45 TL’ye

11-20 metreküp 61,43’ten 79,86 TL’ye

21 metreküp üstü ise 115,03’ten 149,54 TL’ye yükselecek