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Premier Lig devi Orkun Kökçü için harekete geçti! En pahalı Türk futbolcu olacak

Premier Lig devi Orkun Kökçü için harekete geçti! En pahalı Türk futbolcu olacak

Benfica'da bu sezon dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu performanslarıyla Avrupa'da ses getirdi. Premier Lig devi Liverpool'un Orkun Kökçü için hamle yapacağı iddia ediliyor. Liverpool istenilen rakamı vermesi durumunda Türk futbol tarihi için yeni bir rekor olabilir. İşte Orkun Kökçü için istenilen bonservis bedeli...

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Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu​ Benfica’da gösterdiği performansla birçok dev kulübü peşine taktı. Orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için müthiş bir transfer iddiası gündeme geldi. Premier Lig devi Liverpool​, milli futbolcu için Benfica​'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberin en önemli dayanağı ise Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile Orkun Kökçü arasındaki yakınlık. Ay yıldızlı isim ile Hollandalı çalıştırıcının dostlukları, Feyenoord dönemine dayanıyor.

Orkun Kökçü, o dönem Slot için "Babam gibidir. Beni, ben yapan hocadır. Bence, dünyanın en iyi teknik direktörü" ifadelerini kullanmıştı. İkilinin yolu yeniden kesişirse, Türk futbol tarihi için de yeni bir transfer rekoru kırılabilir.

Benfica'nın 150 milyon Avroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon Avro'ya satabileceği belirtiliyor. Yıldız oyuncu, Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Futbol tarihimizde bu konuda rekor Arda Turan'ın elinde... Arda, 2015-2016 sezonunun başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Avro karşılığında transfer olmuştu. Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için ise 20 milyon euro ödenmişti.

Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu içinse 30 milyon avro ödenmişti.

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