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Sakarya'da çocuk parkında ceset bulundu

Sakarya'da çocuk parkında ceset bulundu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişi, çocuk parkında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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Tabakhane Mahallesi'ndeki bir çocuk parkından silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, silahla başından vurularak hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin K.M. (24) olduğu belirlendi.

K.M'nin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırılırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha polis tarafından el konuldu.

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