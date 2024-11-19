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Tekstil devi Fi Triko iflas etti

Tekstil devi Fi Triko iflas etti

Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden Fi Triko, finansal zorluklar nedeniyle iflas etti. Ağustos ayında konkordato ilan eden şirket, 3 aylık süre çinde toparlanamadı.

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Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki ile DeFacto gibi dünya markalarına üretim yapan Fi Triko, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle iflas etti. 12 ülkeye ihracat yapan şirket, ağustos ayında konkordato ilan etmiş ancak mahkeme, şirketin durumunun düzelmediğini belirterek iflas kararını verdi.

Şirket ağustos ayında konkordato ilan etmişti. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fi Triko hakkında 14 Ağustos tarihinde 3 ay geçici mühlet kararı vermişti.

Firma sahibi Mehmet Karabulut geçici mühlet süresinin uzatılmasını talep ederken, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi söz konusu başvuruyu reddetti.

Mahkeme, şirketin 14 Kasım tarihi itibarıyla iflas ettiğini duyurdu.

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