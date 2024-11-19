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San Marino futbolda tarih yazdı

San Marino futbolda tarih yazdı

San Marino futbolda tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Mavi beyazlılar UEFA Uluslar C Ligi'ne yükselmeyi başardı. Güney Avrupa ülkesi ilk kez bir turnuvada iki maç birden kazandı.

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D Ligi 1. gruptaki son maçta San Marino, Lihtenştyan'ı 3-1 mağlup etti.

Mavi beyazlılar eylül ayında da rakibini yenerek 20 yıllık galibiyet özlemine son vermişti.

UEFA ülke sıralamasının son basamağında olan San Marino tarihinin en parlak dönemini yaşıyor.

Güney Avrupa ülkesi ilk kez bir turnuvada iki maç birden kazanmayı başardı.

Mavi beyazlılar, D Ligi 1. Grubu 7 puanla zirvede tamamladı.

Grupta Cebelitarık 2. olarak C Ligi'ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı.

Lihtenştyan'sa son sırada kaldı ve gelecek sezon da UEFA Uluslar D Ligi'nde mücadele edecek.

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