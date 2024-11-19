Et fiyatlarına fahiş zam gelecek iddiası!

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Et fiyatlarına fahiş zam gelecek" iddialarına cevap verdi. Kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

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Kurumu​'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Et fiyatlarına fahiş zam gelecek" iddialarına cevap verildi.

Fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, mevcut kırmızı et​ ve canlı hayvan stoklarının piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğu ve kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç doğmuştur. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir.

Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilememesini kamuoyuna saygı ile duyururuz"