Yusuf Tekin'in laiklik çıkışı Nevşin Mengü'yü çıldırttı! Şimdi kim yobaz acaba?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde Batman’da laiklik hakkında konuşmuş, sözleri kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Tekin, laiklik ile ilgili açıklamalarında, "Sizin laiklik anlayışınızla benim laiklik anlayışım farklı" diyerek, bazı kesimlerin laikliği yanlış anladığını iddia etti.

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Tek parti dönemindeki laiklik uygulamalarını eleştirdiği için CHP'nin hedefindeki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tepkilere "Ben bu açıklamalardan şunu anlıyorum, CHP'nin mevcut yönetimi kendi tarihleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Ya da inkar ediyorlar." diye yanıt verdi.

Öte yandan Öte yandan Nevşin Mengü, Bakan Yusuf Tekin'in milli ve manevi değerlere sahip çıkmasından rahatsız oldu: “Benim en uyuz olduğum bakan kabinedeki. Adam yobazın kelime karşılığı, dünyaya bakışı falan korkunç. Milli eğitimin bu isme emanet edilmiş olması zaten milli bir felaket.” sözlerini kullanmıştı. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.