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Milli maçta Türkiye A Ligi için sahada: Karadağ maçı muhtemel 11'i

Milli maçta Türkiye A Ligi için sahada: Karadağ maçı muhtemel 11'i

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. B Ligi 4. Grup'ta son maçlara lider giren Ay Yıldızlılar, saat 22.45'te Karadağ ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

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A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nden bir adım uzakta. B Ligi 4. Grup'ta son maçlara iki puanlık avantajla lider giren Ay Yıldızlılar, tur için Karadağ deplasmanına çıkacak.

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Saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesinde puanı bulunmayan ev sahibinin bir iddiası kalmadı.

Milliler kazanırsa ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek.

Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.

Sakatlığı sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek kaptan Hakan Çalhanoğlu, Montella yönetimindeki gidişattan memnun.

Karadağ'ın Niksiç şehrinde oynanacak mücadeleyi, İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek.

Türkiye:

Mert Günok; Zeki, Merih, Samet, Mert Müldür; Kaan, Orkun; Yunus, Arda, Kenan ve Kerem.

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