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Bahçeli'den MSB'nin teğmen kararı yorumu

Bahçeli'den MSB'nin teğmen kararı yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ihraç istemiyle disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili Milli Savnma Bakanlığı kararı için "saygı duyuyorum" dedi.

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MHP lideri Bahçeli, mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenler için Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararı değerlendirdi.

Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin ihraç istemiyle disipline sevk edilen teğmenler hakkındaki sorusuna cevap veren Bahçeli "MSB çok hassas bir bakanlıktır. Onların ortaya koyduğu değerlendirmeler dışında değerlendirme olmaz. MSB'nin kararına saygı duyuyorum" dedi.

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