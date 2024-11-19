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Nedim Şener'den İmamoğlu'na 'teğmen' tepkisi: Atatürk ile Ahmet Türk'ü karıştırmış

Nedim Şener'den İmamoğlu'na 'teğmen' tepkisi: Atatürk ile Ahmet Türk'ü karıştırmış

Gazeteci Nedim Şener, terör iltisakı nedeniyle görevden alınan ve yerine kayyum atanan DEM Partili Ahmet Türk'ü Mardin'de ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. "Atatürk ile Ahmet Türk’ü karıştırmış" diyen Şener, "Teğmenlere arka çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor. Bir yandan da terörist sevici, terör sözcüsü adamın dizinin dibinden ayrılmıyor" dedi.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin alandan ayrılması sonrası, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmen kılıçlarını çekerek 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini okumuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teğmenlere arka çıkıp, "Başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım." demişti.

Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde tvnet'te canlı yayınlanan Net Bakış programında mesele ele alındı.

Gazeteci Nedim Şener, terör iltisakı nedeniyle görevden alınan ve yerine kayyum atanan DEM Partili Ahmet Türk'ü Mardin'de ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"Atatürk ile Ahmet Türk’ü karıştırmış" diyen Şener, "Teğmenlere arka çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor. Bir yandan da terörist sevici, terör sözcüsü adamın dizinin dibinden ayrılmıyor" dedi.

"Kaftancıoğlu 'militarist' derken sesin çıkmıyordu"

CHP'lilerin Atatürk'ü 'duvar süsü' olarak kullandığını vurgulayan Şener, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünü 'militarist' bulurken sesiniz çıkmıyordu. Mazbatayı almaya beraber gitmediniz mi? Sizde hiç mi ölçü yok? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?" diye konuştu.

Şener'in konuya ilişkin diğer açıklamaları şöyle:

"'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Abdullah Zeydan ile fotoğraf çektirirken arkada Atatürk var. Niye? Atatürk onlar için fotoğraftan başka bir şey değil. Rengini belli ediyor. Ahmet Türk, Apo'cuları himaye eden PKK'nın sözcülüğünden başka hiçbir özelliği olmayan bölge insanına zerre kadar katkısı olmayan biri. Allah'tan kork! Bu zamana kadar köylülere 42 tane oğlak verdin mi? Ama İmamoğlu'na yedirirsin kaz gelecek yerden oğlak esirgenmez tabi."

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