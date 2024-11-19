Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Amerikan uşağı olmuşlar' yanıtı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Bahçeli'nin Kürt vatandaşlara birlik çağrısı yaptığı konuşmasına yanıt verdi. Hatimoğulları, "Onurlu barış mücadelemize kimse çamur atmasın o çamur döner size bulaşır." dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis’teki grup toplantısını, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla partisinin kadın grubunda gerçekleştirdi.

Hatimoğulları, MHP lideri Bahçeli'nin "Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar. Biden’ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım." ifadelerine böyle cevap verdi:

"Öcalan özgürlüğüne kavuşmalıdır"

"Kürt sorunu yoktur diyenlere ifade ediyorum. Bu bölgede Kürt sorunu vardır. Biz DEM Parti olarak demokratik zeminde onurlu bir barıştan yanayız bunun için de. Bunun için de İmralı tecriti derhal kalkmalıdır. Sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşmalıdır. DEM Parti'nin çözümden yana olmadığını söyleyenler iftira atıyorlardır.

Demokratik çözüm için mücadelemizi dün nasıl yürütüyorsak bugün de yürüteceğiz. MHP Genel Başkanı bugün bu kürsüde bu konuda bazı değerlendirmeler yaptı. Herkes bilsin ki Kürtlerde, bizlerde sınır ötesinde askeri operasyon için vize aramaya çıkmadık. Halkın iradesine kayyım atamadık. Çözümsüzlük peşinde koşmadık Biz çözümü içerde arıyoruz. Biz çözümü Ankara'da, Amed'de görüyoruz. Eşit ve özgür bir ortamda Türkiye'de ortak bir yaşamda görüyoruz. Müzakerede görüyoruz çözümü. Onurlu barış mücadelemize kimse çamur atmasın o çamur döner size bulaşır. Biz DEM Parti olarak demokratik bir zeminde onurlu bir barıştan yanayız."

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye her insanımızı kucaklayacağız. Her değerimizi bağrımıza basacağız. Herkes eşittir Türkiye demeye azimle devam edeceğiz. Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki, bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar. Biden’ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım." ifadelerini kullanmıştı.