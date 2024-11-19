Narin aranırken ahırda silah mühimmatı bulunmuş! Narin davasında şok gelişme

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran olayında yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in yaşadığı evin ahırında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi. Bu durum üzerine, Narin'in ailesi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde şok eden bir detay ortaya çıktı. Narin'in evinde yapılan aramada, fındık kreması kutuları ve salça kovası içinde saklanmış yaklaşık 400 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Bu durum, ailenin diğer suçlamalarına ek olarak silah kaçakçılığı suçlamasıyla da karşı karşıya kalmasına neden oldu.

SÖZCÜ’nün haberine göre mühimmat görüntüleriyle ilgili aile bireyleri hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan da ayrıca soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Mühimmatlara jandarma tarafından el konulduğu öğrenildi.

Aramaların ilk olarak Narin’in evinin çevresindeki ahır ve eklentilerinde yapıldığı, jandarma komando timlerinin arama faaliyetlerini yürüttüğü sırada ahırda gizlenen çok sayıda mühimmata rastlanıldı.

Fotoğraflarda mermilerin paslanma ve oksitlenmesinin önüne geçmek için bir havluya sarıldığı, ardından da mühimmat özelliğini kaybetmemesi için fındık kreması kutularına, bir kısmının da şeffaf plastik salça kovasına, bir kısmının da beyaz un çuvalları içine gizlendiği görülüyor.

Ahırda ele geçen mühimmatlara el konulduğu bildirilirken, kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Köyde jandarmanın dikkatini farklı yönlere sevk etmek için aile bireylerinin Narin’i farklı farklı noktalarda gördüklerine dair ifadeleri üzerine jandarmanın bu tarifler üzerine asılsız ihbar yapılan bu noktalardaki delil arama çalışmaları yürüttüğü fotoğraflar da ortaya çıktı.

Narin’in tarlada, ahır çevresinde, tarla sulama hortumlarının bulunduğu noktalarda görüldüğü ihbarıyla jandarmanın delil numaralarıyla köyde uzun süre parmak izi çalışması, kan, kıl, tükürük, salya ve benzeri biyolojik örneklerle ilgili delil çalışması yaptığı belirlendi.

Ancak bu çalışmaların Narin’in bulunmaması için jandarmanın yalan beyanlarla yanlış yönlendirilerek cesedin bulunmaması, delillerin karartılmasıyla ilgili aile bireylerinin zaman kazanmaya çalıştıkları bu görüntülerle bir kez daha açığa çıktı.