BIST 9.253
DOLAR 34,56
EURO 36,62
ALTIN 2.920,18
HABER /  GÜNCEL

Arabanın yanından geçenler burunlarını tutuyor Eyüpsultan sakinleri isyanda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arabanın yanından geçenler burunlarını tutuyor Eyüpsultan sakinleri isyanda

Eyüpsultan'da, evsiz bir kişinin içerisine çöp doldurduğu otomobilden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri sorunun çözümünü istiyor.

Abone ol

Alibeyköy'de, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 73 yaşındaki Y.M. yaklaşık 2 yıldır sokaklarda ve otomobilinde yaşıyor.

Otomobilin içerisine kişisel eşyaları ile çevreden getirdiği çöpleri koyan Y.M, mahallede boş bulduğu yerlerde aracını park ediyor.

Zamanla aracın çevresine de yayılan çöplerden kaynaklı ağır koku vatandaşları rahatsız ediyor.

Çevre sakinleri, belediye yetkililerinden çözüm bekliyor.

"Otomobilin yanlarına da çöp dolduruyor"

Mahallede esnaflık yapan Erdal Şimşek, çöp dolu otomobilin geçen hafta kendi dükkanının önüne park edildiğini ancak şikayetler üzerine daha sonra karşı tarafa alındığını anlattı.

Şimşek, "Yaşlı amcanın sanırım sağlık sorunları var. Bildiğim kadarıyla evsiz. Aracın yanında geçtiğinizde bile burnunuzu tutuyorsunuz. Otomobilin yanlarına da çöp dolduruyor." dedi.

Polis ve zabıta tarafından aracın farklı yerlere aldırıldığını belirten Şimşek, soruna kalıcı bir çözüm istediklerini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Sendika başkanları Meclis'te: 'Asgari ücret bir haftalık bile değil'
Sendika başkanları Meclis'te: 'Asgari ücret bir haftalık bile değil'
Niğde'de iki kadın dağcı kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Niğde'de iki kadın dağcı kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Amerikan uşağı olmuşlar' yanıtı
Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Amerikan uşağı olmuşlar' yanıtı
İşçi ve memur maaşlarını eksik yatıran Konyaaltı Belediyesi yönetimi protesto edildi
İşçi ve memur maaşlarını eksik yatıran Konyaaltı Belediyesi yönetimi protesto edildi
PKK talimatıyla İstanbul'da yangın çıkarmaya çalışan sanıklar hakkında karar
PKK talimatıyla İstanbul'da yangın çıkarmaya çalışan sanıklar hakkında karar
Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
Narin aranırken ahırda silah mühimmatı bulunmuş! Narin davasında şok gelişme
Narin aranırken ahırda silah mühimmatı bulunmuş! Narin davasında şok gelişme
Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı
Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı
Mossad'a casusluk yaptığı iddia edilen sanıklar hakim karşısında: Sadece 20 tane dükkanım var
Mossad'a casusluk yaptığı iddia edilen sanıklar hakim karşısında: Sadece 20 tane dükkanım var
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Niğde Valiliği'nden bakım merkezinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama
Niğde Valiliği'nden bakım merkezinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama