Sendika başkanları Meclis'te: 'Asgari ücret bir haftalık bile değil'

Sendika başkanları 'Vergide adalet' gündemiyle başladığı Meclis ziyaretleri kapsamında CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Ergün Atalay, "Asgari ücret bir haftalık ücret bile değil" dedi.

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Türk-İş, Hak-İş, DİSK Başkanları ‘vergide adalet’ ve düşük ücretler gündemleriyle Meclis’te ziyaretlere başladı.

Tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek olan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le de bir araya geldi.

Üç başkan Özel görüşmesinden sonra yaptıkları açıklamada ziyaret programına ilişkin bilgi verdi. Ülkeyi yönetenlerin sıkıntıları duymasını talep ettiklerini belirten Türk-İş Başkanı Atalay, “Ana problemlerimizden bir tanesi vergi. Ocak ayında aldığımızı aralık ayında almıyoruz. Tabiri caizse 12 ay kazandığımızın iki ayı vergiye gidiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil, bir an evvel bu değişmesi lazım. İnsanların dayanma gücü kalmadı” dedi.

Asgari ücrete dair bir rakam öngörüleri olup olmadığı sorusuna yanıt veren Çerkezoğlu, “Kasım ayı sonunda son veriler üzerinden DİSK olarak açıklamamızı yapacağız. Ama enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, alım gücünün hızla gerilediği bir süreçte asgari ücreti ve bütün ücretleri enflasyonun sebebi olarak gören ve ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceği iddiasında olan bir zihniyetle milyonlar açlığa mahkum edilmiştir. Bu politikalardan vazgeçilmelidir” diye konuştu.

Hak-İş Başkanı Arslan da “Verileri doğru kullanarak, yüksek enflasyonu dikkate alarak bir çalışma yapılmasını daha sağlıklı buluyoruz” dedi.

"Kabul edilecek bir tarafı"

Asgari ücretin bir geçim ücreti olduğunu belirten Atalay, “Bu, ülke açısından doğru bir veri değil. İnsanların asgari ücretle insanca yaşayabileceği bir ücret olmalı. Asgari ücrete tek kişi olarak bakılmamalı. Onun bir ailesi var, öyle bakmak gerekiyor. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek ki enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş. Bu ücret bir haftalık bir ücret bile değil” ifadelerini kullandı.

Atalay, asgari ücrete gelecek zammın hedeflenen enflasyon oranına göre belirlenmesi planı içinse "Kabul edilecek bir tarafı" yok dedi.

Bugün CHP ve DEM Parti grup başkanvekilleriyle bir araya gelen üç konfederasyonun başkanları yarın da MHP, AK Parti, SAADET-Gelecek, İYİ Parti grup başkan ve başkanvekilleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile bir araya gelecek.