Malatya'da korkunç kaza: Otomobil yayaların arasına daldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Abone ol
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
C.K'nin kullandığı 35 HLC 70 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Balkiraz Sokak'ta yol kenarında yürüyenlere çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar N.K, N.K, K.Y, A.Y, H.Y, B.G, A.M. ve E.Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.