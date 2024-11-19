İmamoğlu davasında kritik gelişme! Savcı rapor aldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırma davasının savcısının rapor aldığı öğrenildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı davasının savcısının yarın görülecek olan duruşma öncesi rapor aldığı ortaya çıktı.

Mütalaanın açıklanması beklenen yarınki duruşma savcısının, bugün ve yarın geçerli olmak üzere rapor alarak izne ayrıldığından yarın duruşmaya arızi savcı katılacak.

Arızi savcının mütalaa açıklamanın mümkün olmadığı, bu nedenle yarın mütalaa açıklanamayacağı için duruşmanın erteleneceği düşünülüyor.