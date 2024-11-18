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Almanya'dan vize kararı: 1,3 milyon işçi açığı var, yeni sisteme geçiliyor

Almanya'dan vize kararı: 1,3 milyon işçi açığı var, yeni sisteme geçiliyor

Almanya, işçi açığını gidermek için çalışma vizesi şartlarını esnetti. 2024 yılında çalışma vizesi sayısı yüzde 10'dan fazla arttı. Açık iş sayısı 1 milyonu aşarken, en az 200 bin kişiye daha çalışma vizesi verilmesi bekleniyor. Göçmenlerin ülkeye girişlerini kolaylaştırmak için de puanlama sistemine geçiliyor.

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Almanya, işgücü açığını gidermek için vize sayısını artırma kararı aldı. Ülkede 2024 yılında mesleki vize sayısında yüzde 10'dan fazla artış olacağı bildirildi.

Geçen yıl işçi göçüne ilişkin kurallar serbestleştirilmiş, 1,34 milyon iş imkanı yaratılmıştı.

Vasıflı işçi ve profesyonelleri çekmek isteyen Almanya, çalışma vizesi ile ülkedeki işçi açığını gidermeyi hedefliyor.

Kanada'dan esinlenerek hazırlanan puan bazlı sistem ile birlikte 200 bin mesleki vize verilmesi öngörülüyor.

Öğrenci vizeleri yüzde 20 artarken, çıraklık vizeleri iki katına çıktı. Yabancı yeterliliklerin tanınmasının yaklaşık yüzde 50 arttığı belirtildi.

Yeni puan sistemi, AB vatandaşı olmayan yabancıların Alman işgücü piyasasına girmelerini ve ailelerini yanlarında getirmelerini kolaylaştıracak.

Puan toplamada Almanca dil bilgisi, mesleki deneyim ve yaş gibi kriterler dikkate alınacak.

Almanya'da son beş yılda istihdam 1,6 milyon artarken, bu istihdamın yüzde 89'unun yabancılara ait olduğu belirtiliyor.

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