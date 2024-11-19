BIST 9.214
DOLAR 34,55
EURO 36,63
ALTIN 2.917,60
HABER /  DÜNYA

İngiltere'den Rusya'ya tepki: "Sorumsuzluğun son örneği"

İngiltere'den Rusya'ya tepki: "Sorumsuzluğun son örneği"

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onaylamasının "sorumsuzluğun son örneği" olduğunu bildirdi.

Abone ol

Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan bir sözcü, Putin'in, Rusya'ya yönelik balistik füze saldırısı durumunda "nükleer yanıt" doktrinini onaylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "Bu, ahlaksız Rus hükümetinden gördüğümüz sorumsuzluğun en son örneği olarak nitelendirilebilir." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen sözcü, İngiltere'nin savunmasının Ukrayna'da başladığını daima söylediklerini aktardı.

Sözcü, şunları kaydetti:

"Putin bu savaşı yarın bitirebilir. Askerlerini geri çekebilir, tanklarını geri çevirebilir ve hem Ukrayna'da hem de Rusya'da süren saldırıyı ve gereksiz kan dökülmesini sona erdirebilir. Bu, tamamen onun elinde. Kendisini bunu yapmaya çağırıyoruz."

"Nükleer yanıt" doktrini

Rusya Devlet Başkanı Putin bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Yeni doktrinde bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liraya yükseldi
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı
Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi defnedildi
Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi defnedildi
Arabanın yanından geçenler burunlarını tutuyor Eyüpsultan sakinleri isyanda
Arabanın yanından geçenler burunlarını tutuyor Eyüpsultan sakinleri isyanda
Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Sendika başkanları Meclis'te: 'Asgari ücret bir haftalık bile değil'
Sendika başkanları Meclis'te: 'Asgari ücret bir haftalık bile değil'
Niğde'de iki kadın dağcı kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Niğde'de iki kadın dağcı kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Amerikan uşağı olmuşlar' yanıtı
Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Amerikan uşağı olmuşlar' yanıtı
İşçi ve memur maaşlarını eksik yatıran Konyaaltı Belediyesi yönetimi protesto edildi
İşçi ve memur maaşlarını eksik yatıran Konyaaltı Belediyesi yönetimi protesto edildi
PKK talimatıyla İstanbul'da yangın çıkarmaya çalışan sanıklar hakkında karar
PKK talimatıyla İstanbul'da yangın çıkarmaya çalışan sanıklar hakkında karar
Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
Narin aranırken ahırda silah mühimmatı bulunmuş! Narin davasında şok gelişme
Narin aranırken ahırda silah mühimmatı bulunmuş! Narin davasında şok gelişme