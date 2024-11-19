İngiltere'den Rusya'ya tepki: "Sorumsuzluğun son örneği"

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onaylamasının "sorumsuzluğun son örneği" olduğunu bildirdi.

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Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan bir sözcü, Putin'in, Rusya'ya yönelik balistik füze saldırısı durumunda "nükleer yanıt" doktrinini onaylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "Bu, ahlaksız Rus hükümetinden gördüğümüz sorumsuzluğun en son örneği olarak nitelendirilebilir." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen sözcü, İngiltere'nin savunmasının Ukrayna'da başladığını daima söylediklerini aktardı.

Sözcü, şunları kaydetti:

"Putin bu savaşı yarın bitirebilir. Askerlerini geri çekebilir, tanklarını geri çevirebilir ve hem Ukrayna'da hem de Rusya'da süren saldırıyı ve gereksiz kan dökülmesini sona erdirebilir. Bu, tamamen onun elinde. Kendisini bunu yapmaya çağırıyoruz."

"Nükleer yanıt" doktrini

Rusya Devlet Başkanı Putin bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Yeni doktrinde bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.