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Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz

Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırıya izin kararına uygun bir şekilde tepki vereceğiz. Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde" açıklamasını yaptı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "ABD'nin Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırıya izin kararına uygun bir şekilde tepki vereceğiz" dedi.

"Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

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