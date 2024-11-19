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Yasa dışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında daha yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında daha yakalama kararı

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada, 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Y.O., M.C.E., C.P., Ü.O., Ö.Y., K.G. ve Ö.A. hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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