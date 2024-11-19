Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında dizinden sakatlık geçiren ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Mauro Icardi, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Yıldız isim, sosyal medya hesabından çarpıcı bir gönderi yayınladı.

GALATASARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRDI

Arjantinli oyuncu, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı.

Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.

Mauro Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 resmi maça çıktı.

Icardi, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.