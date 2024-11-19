BIST 9.233
DOLAR 34,49
EURO 36,58
ALTIN 2.917,66
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Abone ol

İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında dizinden sakatlık geçiren ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Mauro Icardi, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Yıldız isim, sosyal medya hesabından çarpıcı bir gönderi yayınladı.

GALATASARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRDI

Arjantinli oyuncu, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı.

Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.

Mauro Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 resmi maça çıktı.

Icardi, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.

ÖNCEKİ HABERLER
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayınlandı! 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayınlandı! 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
Karadağ - Türkiye / Canlı
Karadağ - Türkiye / Canlı
Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Fenerbahçe'de anlaşma an meselesi
Fenerbahçe'de anlaşma an meselesi
Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedalaştı
Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedalaştı
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 544'e yükseldi
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 544'e yükseldi
Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi
Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti
Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti
Bayraktar TB3'den dünya havacılık tarihinde bir ilk!
Bayraktar TB3'den dünya havacılık tarihinde bir ilk!
Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz
Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz