BIST 9.233
DOLAR 34,49
EURO 36,58
ALTIN 2.917,66
HABER /  GÜNCEL

Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kayseri, Yozgat ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonunda 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, ⁠7 ruhsatsız av tüfeği, ⁠1105 fişek, ⁠7 şarjör, ⁠10 bıçak ile ⁠42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de anlaşma an meselesi
Fenerbahçe'de anlaşma an meselesi
Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedalaştı
Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedalaştı
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 544'e yükseldi
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 544'e yükseldi
Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi
Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti
Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti
Bayraktar TB3'den dünya havacılık tarihinde bir ilk!
Bayraktar TB3'den dünya havacılık tarihinde bir ilk!
Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz
Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz
Yasa dışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında daha yakalama kararı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında daha yakalama kararı
Malatya'da korkunç kaza: Otomobil yayaların arasına daldı
Malatya'da korkunç kaza: Otomobil yayaların arasına daldı
Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren cani şartlı tahliye talep etti
Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren cani şartlı tahliye talep etti