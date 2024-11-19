Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi

Geçtiğimiz günlerde Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a dikkat çeken bir teklif geldi. IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, Jake Paul'a maç teklifi yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ı, 80 milyon dolar ödüllü maçta yenen Jake Paul'a flaş bir teklif geldi.

IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a maç teklifi yaptı.

Dubois mesajında "Merhaba Jake, hafta sonu iyi gidiyor ama dünyanın meşru ağır sıklet şampiyonu ile dövüşmek senin için nasıl olur? Daniel Dubois seni çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Jake Paul ise Dubois'yı küçümseyerek, "Adam 12 yıldır boks yapıyor, amatör ve profesyonel 100'den fazla maçı var ve benim alt kartımda dövüştü. Nakisa'nın Fransk Warren ile konuşmasını ve seni taht için sıraya sokmasını sağlayacağım. Artur'un aksine en azından birkaç bin hayranın var" cevabını verdi.

Daniel Dubois geçtiğimiz haftalarda Anthony Joshua'yı yenerek kemerini korumuştu.