BIST 9.233
DOLAR 34,50
EURO 36,52
ALTIN 2.917,01
HABER /  DÜNYA

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi

Geçtiğimiz günlerde Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a dikkat çeken bir teklif geldi. IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, Jake Paul'a maç teklifi yaptı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ı, 80 milyon dolar ödüllü maçta yenen Jake Paul'a flaş bir teklif geldi. 

IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a maç teklifi yaptı.

Dubois mesajında "Merhaba Jake, hafta sonu iyi gidiyor ama dünyanın meşru ağır sıklet şampiyonu ile dövüşmek senin için nasıl olur? Daniel Dubois seni çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Jake Paul ise Dubois'yı küçümseyerek, "Adam 12 yıldır boks yapıyor, amatör ve profesyonel 100'den fazla maçı var ve benim alt kartımda dövüştü. Nakisa'nın Fransk Warren ile konuşmasını ve seni taht için sıraya sokmasını sağlayacağım. Artur'un aksine en azından birkaç bin hayranın var" cevabını verdi.

Daniel Dubois geçtiğimiz haftalarda Anthony Joshua'yı yenerek kemerini korumuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti
Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti
Bayraktar TB3'den dünya havacılık tarihinde bir ilk!
Bayraktar TB3'den dünya havacılık tarihinde bir ilk!
Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz
Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz
Yasa dışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında daha yakalama kararı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında daha yakalama kararı
Malatya'da korkunç kaza: Otomobil yayaların arasına daldı
Malatya'da korkunç kaza: Otomobil yayaların arasına daldı
Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren cani şartlı tahliye talep etti
Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren cani şartlı tahliye talep etti
İmamoğlu davasında kritik gelişme! Savcı rapor aldı!
İmamoğlu davasında kritik gelişme! Savcı rapor aldı!
Almanya'dan vize kararı: 1,3 milyon işçi açığı var, yeni sisteme geçiliyor
Almanya'dan vize kararı: 1,3 milyon işçi açığı var, yeni sisteme geçiliyor
İngiltere'den Rusya'ya tepki: "Sorumsuzluğun son örneği"
İngiltere'den Rusya'ya tepki: "Sorumsuzluğun son örneği"
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liraya yükseldi