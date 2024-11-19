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Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı

Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı

Aksaray'da park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

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Eski Sanayi Caddesi'nde, H.A. ve Ü.K. ile M.D., İ.E.D. ve Y.E.D. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.A. bıçakla yaralandı, Ü.K. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.D. ve İ.E.D'nin bulunduğu araç ise Laleli Mahallesi'nde polis aracına çarptı. Kazada, polis memuru M.K. yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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