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Fenerbahçe'de anlaşma an meselesi

Fenerbahçe'de anlaşma an meselesi

Fenerbahçe, Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için hem dış hem de iç transferde çalışmalarını hızlandırdı. Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadroya katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile maaş iyileştirmesi üzerinden 3 yıllık sözleşme imzalamaya yaklaştı ve Osayi-Samuel ile de uzlaşma görüşmelerini sürdürüyor.

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Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. 

Sarı-lacivertliler, sezon başında da gündeme gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için yeniden harekete geçti. 

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği tecrübeli yıldızı takıma kazandırmak isteyen Kanarya, iç transferde de gaza bastı. 

Sarı-lacivertlilerde takımdaki gelecekleri en çok merak edilen iki isimse İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel oldu. 

Yönetim, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile görüşme halinde. 

İrfan Can'da sona doğru

NTV'nin haberine göre yönetim, İrfan Can'ın maaşında belirgin bir iyileştirme yaparak teklifini iletti. Taraflar görüşmelerde sona yaklaştı. 

3 yıllık sözleşme

Son detayların karara bağlanmasının ardından 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. 

Sarı-lacivertliler bir yandan da Osayi-Samuel ile uzlaşma yolu arıyor. 

Kalmak istiyor

2020/2021 sezonunda 500 bin Euro'ya Queen Park Rangers'tan transfer edilen Nijeryalı futbolcu da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Görüşmeler sürüyor.

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