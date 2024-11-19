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U21 Millî Takımımızdan Sırbistan karşısında kötü prova!

U21 Millî Takımımızdan Sırbistan karşısında kötü prova!

Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu. Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle beraberliği yakalayan milliler, kısa süre sonra Vlahovic'in golüne engel olamadı. Maçı tribünden eski teknik direktör Burak Yılmaz da izledi.

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Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Milliler, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Jankat Yılmaz, Baran Moğultay, Emir Ortakaya, Hamza Güreler, Ege Bilsel, Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Baran Ali Gezek, Emirhan Demircan, Burak İnce ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Sırbistan Cvetkovic'in golüyle 1-0 öne geçerken, takımlar soyunma odasına da bu sonuçla gitti.

Ümit Milli Takım, 54. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle müsabakada eşitliği yakalasa da bu golden 4 dakika sonra Sırbistan, Vlahovic'le yeniden öne geçti.

Müsabakayı Bellona Kayserispor'un eski teknik direktörü Burak Yılmaz, tribünden takip etti.

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