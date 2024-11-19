Okan Buruk: Mourinho'nun karakterini biliyoruz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için, "Onun karakterini ve tarzını biliyoruz. Onun da tarzını öyle kabul etmek lazım." dedi.

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk TRT Spor'da gündeme dair konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Genelde kötü başlayıp iyi devam ediyoruz. Performans olarak da biraz daha eylül ekim ayı gibi performansımızı buluyoruz. En çok zorlayan bu sezon; milli takımdan gelen oyuncular. Geçen sezon çok uzun sürdü. Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar gittik. Copa America'da Davinson sonuna kadar gitti."

YOUNG BOYS VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI

"Young Boys maçları, Beşiktaş maçı... Ne kadar eksik olsak da, transferi tamamlamasak da bizi üzen kötü oynamak. Bazen iyi oynar elenirsiniz, şanssızsınızdır. Kötü oynamak bizi üzdü. Bir hayır vardır. Hayır olarak şunu görüyorum; Avrupa Ligi'nde olmak, orada yolu görmek... Kendimize hedef çizdik. Oradaki üzüntünün tam tersine Avrupa Ligi'nde yukarılara gitmek için ümitliyiz."

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

"Dünyanın hiçbir yerinde rastlamayacağınız şey... İnanılmaz bir sabırsızlık. Ülkede var, birinci suçlu teknik adam. Kazanınca hep beraber kazanıyoruz, oturduğu sandalyenin bile etkisi oluyor. Kaybedince teknik adam. Bunu da kabul ettim. Bir sene 14 maç kazandık, 15'inciyi yenilince kıyamet koptu. Geçen sezon 17 maç kazandık, 18'inciyi kaybedince olay oldu."

FENERBAHÇE MAÇI

"Fenerbahçe bence bize karşı normal çıktı, Kasımpaşa maçındaki aynı oyun ve benzer 11'le çıktı. Öndeki karşılamaları, ikinci - üçüncü bölgede karşılamaları, birebir Kasımpaşa maçı analiziyle eşleşti. Önemli olan ilk golü bulmaktı. Bir anda iki gol bulunca maç bitti. 1-1 olsa farklı olur, 1-0 geriye düşsen farklı olabilir. 2-0'ı yakaladıktan sonra maçı çok rahat geçirdik."

Bu sene biraz daha genç oyuncular aldık. Osimhen de örneğin çok karakterli bir oyuncu. En önemlisi onlarla aramdaki saygı sevgi. Saygıyı yıkarsa cezayı kesmeniz lazım. Ne olursa olsun. Sara inanılmaz düzgün karakter, iyi profesyonel iyi bir aile babası. Jelert iyi karakter."

OSIMHEN OCAK AYINDA KALACAK MI?

"Transfere 1.5 aydan çok var. Avrupa Ligi 30 Ocak'a kadar gidiyor. Birini alırsan oynatamıyorsun, satarsan elindekinden oluyorsun. Gönderecek oyuncuları doğru düşünmek lazım. Kimse bilmiyor ama orada 3 tane oyuncu ekleyebiliyorsun, 5 tane çıkarsan da 3 ekleyebiliyorsun. Osimhen kendisi de kalacağını söyledi. Ocak'ta gideceğini düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Barış Alper'e de gelen teklifler oldu. Ama bırakmak istemiyoruz tabii, bir kere hedefimiz var. Sezon sonuna kadar Avrupa'da ve ligde hedeflerimiz var."

JELERT TRANSFERİ

"Jelert genç bir oyuncu, 2003 doğumlu. Transferde bu sene rakamlar çok yüksekti. Kimi sorsak 10-12 milyon Euro diyorlardı. İnanılmaz yüksekti transfer rakamları. Bir sol bek yazsan, 8-10 yazıyorlar. Jelert de o bantta geldi. Maaşı düşük. İleri dönük yatırım. Direkt faydalanmak için aldık ama burada bir yarış var. Bu yarışın içerisinde. Daha erken değerlendirmek için, daha fazla şans vermemiz gerekiyor. Benim kriterimde önemli olan genç bir oyuncu, Danimarka Milli Takımı oynamış, Şampiyonlar Ligi oynamış bir oyuncu. Bence potansiyel bir oyuncu, potansiyel ne zaman çıkar bilemiyorsun, belki ikinci sezon..."

OSIMHEN TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

"Gardi bana söylediğinde 'Yok artık!' dedim. Görüştüğüm birisi olduğu için direkt aradı. Bütün yaz Osimhen transfer haberleri vardı. Liste dışı olduğunu biliyordum, görüntülü konuşma yaptık. Galatasaray'ı Mertens sayesinde çok iyi biliyordu. İş başkanımıza gitti, durumu anlattık. Normalde bir santrfor daha alalım desek adamı döverler. Başkanımıza en doğru şekilde izah ettik. Kiralama parası ödemiyorsunuz, kalan maaşını ödüyorsunuz. Camiaya pozitif anlamda etki etti. Düzgün karakter ve burayı sahiplendi. İlk etapta Icardi olduğu için sistem nasıl kurgularız diye düşündüm."

HAKEM YÖNETİMLERİ

"En sıkıntı yaşadığım şey standartın olmaması. Aynı pozisyona birinde faul veriyor, birinde vermiyor. Birinde kart veriyor, birinde vermiyor. Lehime aleyhime rahatsız ediyor. Yabancı VAR hakemine doğru iş gidiyor. Orada ses çıkmadı geçen sene. Dışarının sesi kesildi. Daha iyi olacaksa yabancı VAR hakemi düşünülmeli."

JOSE MOURINHO

"Böyle bir ismin herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir ismin burada olması çok güzel. Onun karakterini ve tarzını biliyoruz. Onun da tarzını öyle kabul etmek lazım. Daha önceden hazır olduğumuz şeylerdi"