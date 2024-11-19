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CHP'yi karıştıran 'Berlin' davetinin detayları ortaya çıktı

CHP'yi karıştıran 'Berlin' davetinin detayları ortaya çıktı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davası için sosyal medyada destek mesajları gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aynı tarihte Berlin'de olacağı tartışmalara yol açtı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, İmamoğlu'nun bu seyahati için 'misilleme' eleştirilerinde bulunurken, seyahatin aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı

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CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına ilişkin, sosyal medyadan "safları sıklaştırın" başlıklı video yayınladı. Videoya ABB Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gibi isimlerden destek mesajları geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayınlamasından sonra "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadeleriyle bir video paylaştı. Sonrasında İmamoğlu'nun dava tarihinde "Adil Bir Demokrasi İçin" başlıklı bir oturumda konuşmak için Berlin'de olacağı aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun davaya katılmayarak Berlin'de bulunacak olması tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medyada 2022'nin Aralık ayında İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiği ve Kılıçdaroğlu'nun o gün Almanya gezisinde olduğu hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Berlin seyahatini "misilleme" olarak değerlendirerek İmamoğlu'nu eleştirdi.

Eren Erdem İmamoğlu'nun Berlin seyahatine ilişkin şu mesajı paylaştı:

Barış Yarkadaş ise, TV 100'de yazdığı yazıda "İmamoğlu’nun yerinde olsam o toplantıya gitmek yerine Kılıçdaroğlu’nun davasına katılırım. Oturumda yapacağım konuşmayı da Ankara Adliyesi önünde videoya çeker ve bunu oturuma katılan üyelere yollarım. Bu hem çok güçlü bir mesaj hem de kurultaydan bu yana oluşan kırgınlıkların giderilmesi için önemli bir fırsat olur." diye yazdı. 

Aylar önce iletilen davetiyeye ulaşıldı

İmamoğlu'na yakın kaynaklar organizasyonun çok önceden planladığını ifade etse de bu cevap Kılıçdaroğlu çevresini ikna etmedi. Tartışmaya konu olan organizasyona ilişkin İmamoğlu'na iletilen davetiyeye ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 19, 20, 21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek "Adil bir Demokrasi İçin" başlıklı organizasyon için İmamoğlu'na iletilen davetiyede, davetin 11 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, bu davetin hemen ardından İmamoğlu'nun Almanya seyahati için hazırlıklara başlandı. Hazırlıkların kısa sürede tamamlanmasıyla organizasyon, Kılıçdaroğlu'nun çağrısından aylar önce planlanmış oldu.

İşte İmamoğlu'na gönderilen davetiye:

Kaynak: Oda tv

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