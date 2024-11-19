Bitcoin'den yeni bir rekor! En yüksek seviyesini gördü

ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Bitcoin ivme kazandı ve yeni bir rekora imza attı

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Kripto para birimi Bitcoin, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'tan sonra yükselişe geçti. Donald Trump seçim mitinglerinde ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü , vermişti.

Bitcoin'in dolar için tehdit unsuru oluşturmadığını söyleyen Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.

'BİTCOİNİ SATMAYIN' DEMİŞTİ!

Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulunmuştu.

EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

Bitcoin'in fiyatı Trump’ın dijital varlıklarla ılımlı bakmasının etkisiyle birlikte kısa bir süre için 93.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin 93 bin 856 doları görerek zirvesini tazelemiş oldu.