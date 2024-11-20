Felaket senaryosu gerçek oldu! Milliler Karadağ'da kayıp

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a 3-1 yenilerek grubu 2. sırada tamamladı. Direkt A Ligi'ne yükselme şansını kaybeden milliler, bu hedef için play-off oynamak zorunda kalacak.

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A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri, 29, 45 ve 73. dakikada Nikola Krstovic kaydederek hat-trick yaptı. Milli Takım'ımızın tek golü ise 37. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.

Felaket senaryosu gerçek oldu

Bu karşılaşmayla birlikte Milli Takım'ımız, aynı saatte başlayan gruptaki rakiplerimiz Galler ve İzlanda arasında oynanan maçın 4-1 Galler'in üstünlüğüyle bitmesi sonucu 11 puanda kalarak 2. sıraya geriledi ve direkt olarak A Ligi'ne yükselme fırsatını kaçırmış oldu. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Karadağ - Türkiye maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Milli Takım, 3-1 mağlup oldu.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

73'GOL! Kristovic skoru 3-1 yapan golü attı.

67'Arda kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Arda'nın şık vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

66'Arda ceza yayının sağında yerde kaldı. Milli Takım kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

55'Vukcevic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! Krstovic, Karadağ'ı 2-1 öne geçirdi. Ceza sahasının sağında topu alan Krstovic'in sert şutunda top ağlarımıza gitti.

37'GOOOLLLL! Milli Takımımız Kenan'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Orkun ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Ceza sahasının solundan Kenan'ın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

35'Kaan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

30'GOL! Karadağ, Krstovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Krstovic, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ceza sahasında Mert'le karşı karşıya kalan Krstovic, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

28'Gönderilen uzun topta ceza sahasının solunda topla buluşan Kenan pasını Kerem'e verdi. Kerem'in penaltı noktasından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

23'Orkun ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Orkun'un şutunda top üstten dışarı çıktı.

16'Jankovic kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top arka direğin yanından dışarı çıktı.

15'Vukcevic sağ kanatta Eren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karadağ kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

13'Krstovic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

8'Eren sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Arda'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

6'Sağ kanattan şık çalımla ceza sahasına giren Yunus kale önüne çevirmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

4'Savunmanın hatasında topu alan Arda'nın ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü.

1'İlk düdük geldi ve milli maç başladı.

Karadağ - Türkiye ilk 11'ler

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Eren Elmalı, Emirhan Topçu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kaan Ayhan