BIST 9.233
DOLAR 34,48
EURO 36,54
ALTIN 2.922,93
HABER /  SPOR

A Milli Takım'ın play-off'ta oynacağı muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın play-off'ta oynacağı muhtemel rakipleri belli oldu

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

Abone ol

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlarla grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.

Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.

A Milli Takım, play-off oynayacak

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.

1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.

4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.

D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Felaket senaryosu gerçek oldu! Milliler Karadağ'da kayıp
Felaket senaryosu gerçek oldu! Milliler Karadağ'da kayıp
U21 Millî Takımımızdan Sırbistan karşısında kötü prova!
U21 Millî Takımımızdan Sırbistan karşısında kötü prova!
Başkentte yol verme kavgasında darbedilen kişi hayatını kaybetti
Başkentte yol verme kavgasında darbedilen kişi hayatını kaybetti
Montella'dan zemin açıklaması: Geçmişte de...
Montella'dan zemin açıklaması: Geçmişte de...
Bitcoin'den yeni bir rekor! En yüksek seviyesini gördü
Bitcoin'den yeni bir rekor! En yüksek seviyesini gördü
Okan Buruk: Mourinho'nun karakterini biliyoruz!
Okan Buruk: Mourinho'nun karakterini biliyoruz!
CHP'yi karıştıran 'Berlin' davetinin detayları ortaya çıktı
CHP'yi karıştıran 'Berlin' davetinin detayları ortaya çıktı
Başkentte asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Başkentte asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Zelenskiy: Uzun menzilli silahlarımızı kullanacağız
Zelenskiy: Uzun menzilli silahlarımızı kullanacağız
Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a "İsrail'e askeri yardımı kes" çağrısı
Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a "İsrail'e askeri yardımı kes" çağrısı
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım