Mansur Yavaş konser ücreti soruşturmasında 2 yöneticiyi görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt, soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim konserleri için Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödediği iddiaları sonrası belediye ve savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatmıştı. ABB için başlatılan incelemenin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma, Beykoz Belediyesi hakkında da inceleme başlatılmıştı. (T24)

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Başsavcılık ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazmıştı. Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABB'nin sosyal medya platformu X'teki onaylı basın hesabından yapılan açıklamada ise, 29 Ekim'deki halk konseri için Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası verildiği iddiasının yalan olduğu yazılmıştı. Gönderide, "Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira'dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız" ifadeleri yer almıştı.