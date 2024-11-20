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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ayrımcılık gerekçesiyle ceza!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ayrımcılık gerekçesiyle ceza!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, Haliç metro istasyonu ile Küçükpazar tramvay istasyonu arasında kurulan bağlantı yolunun erişilebilirlik standartlarına uygun olmaması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan 141 bin 934 lira para cezası verildi.

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "engellilik temelinde ayrımcılık" cezası geldi. Haliç metro istasyonu ile Küçükpazar tramvay istasyonu arasında kurulan bağlantı yolunun erişilebilirlik standartlarına uygun olmaması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan 141 bin 934 lira para cezası verildi.

Cnn Türk'ün haberine göre, kurulan bağlantı yolunun erişebilirlik standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Üst sınırdan 141 bin 934 lira para cezası verildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından alınan karara konu olan olay, İstanbul'da yaşandı.

İstanbul'da yaşayan görme engelli M.K, 2023'te yapılan Haliç metro istasyonu ile Küçükpazar tramvay istasyonu arasındaki bağlantı yolunda engellilere yönelik erişilebilirlik standartlarının dikkate alınmadığını gerekçe gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Ancak başvurusundan bir sonuç alamadı.

Bağlantı yolunda kılavuz çizgilerin olmadığını belirten M.K, geçiş köprüsünün üzerinde bulunan merdiven çıkıntılarına başını çarpma riskinin bulunduğunu bildirdi. Büyükşehir tarafından konulan uyarı levhalarını görme engellilerin göremeyeceğini belirterek hak ihlali iddiasıyla bu defa Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu.

Yapılan incelemeler sonucu ise kurum, "engellilik temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık" kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 10. Maddesine işaret edildi. Söz konusu kanunla herkesin kanun önünde eşit olduğunun hüküm altına alındığına dikkat çekti. Gerekçede, devlet organları ve idare makamları dahil bütün işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmenin zorunlu olduğu bildirildi.

Kararda, ayrıca ulusal ve uluslararası düzenlemeler gereğince mevcut tüm açık alanların engellilerin erişilebilirliğine uygun yapılması veya uygun hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Haliç metro istasyonu ile Küçükpazar tramvay istasyonu arasındaki bahse konu bağlantı yolunun erişebilirlik standartlarına uygun şekilde inşa edilmediği vurgulandı. Engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiğinin altı çizildi.

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