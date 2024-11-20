CHP'nin hedefindeki Yusuf Tekin, sabah 9'da Kübra Par'ı aradı böyle konuştu

Tek parti döneminin laiklik uygulamalarını eleştirdiği konuşmasıyla CHP'nin hedefindeki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, gazeteci Kübra Par'ı arayarak "Türkiye yüzyılı Maarif Modeli’ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım” dediği ortaya çıktı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı laiklik çıkışı tartışmalara yol açmıştı. Gazeteci Kübra Par da "Eğitimde binlerce sorun var iken şimdi CHP ile bu polemiğe girmeye ne gerek var" diyerek eleştirmişti.

Bu eleştiri sonrasında Bakan Yusuf Tekin'in sabah 9'da Kübra Par'ı arayarak açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

BAKAN YUSUF TEKİN: "TARTIŞMAYI BEN AÇMADIM"

Par konuyu gündeme taşıyarak Bakan Yusuf Tekin'in kendisine söylediklerini paylaştı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm azınlık gruplarının haklarını güvence altına alan evrensel laiklik anlayışına uygun bir model geliştirdik. CHP milletvekilleri meclis bütçe komisyonunda Türkiye yüzyılı Maarif Modeli’ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım”

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman'da AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada laiklik meselesine ilişkin yaptığı konuşmanın bir kısmında şu cümleleri kaydetmişti:

"Beni eleştiriyorlar. Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey aynı değil."

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Umut Akdoğan’ın yer aldığı heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.