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Apartmanda kavga çıktı 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Apartmanda kavga çıktı 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tartıştığı komşusu tarafından bıçakla ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alındı.

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Emek Mahallesi İzgü Sokak'taki bir apartmanda, komşular arasında bina temizliği nedeniyle tartışma çıktı.

Daha önce aidat ödemesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında Yunus E. (68), T.P'yi (13) karnından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan T.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Yunus E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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